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Muş'ta Galatasaray taraftarı şampiyonluğu ve Fenerbahçe galibiyetini coşku ile kutladı

Muş'ta Galatasaray taraftarı şampiyonluğu ve Fenerbahçe galibiyetini coşku ile kutladı

Spor Haberleri

Galatasaray, şampiyon olarak çıktığı derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi ile Muş'ta bayram havası yaşandı.

Galatasaray, şampiyon olarak çıktığı derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi ile Muş'ta bayram havası yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu Muş'ta coşku ile kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muş istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen taraftarlar 23. şampiyonluğu ve 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetini doyasıya kutladı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Muş Spor Haberler

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