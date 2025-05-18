Muş'ta Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Muş'ta Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'nın Süper Lig 2024-2025 sezonundaki şampiyonluğu, Muş'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Taraftarlar sokaklara dökülerek araç konvoyları ve meşalelerle zaferlerini kutladılar.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray olmasının ardından, Muş'ta da taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Galatasaray'ın bu tarihi başarısı, Muş'ta da büyük coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Kent merkezinde araç konvoyları, meşaleler ve marşlar eşliğinde şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar sürdü. Özellikle İstasyon Caddesi toplanan taraftarlar, Galatasaray bayraklarıyla zaferi doyasıya kutladı.

Muş'ta Galatasaray taraftarları, 25. şampiyonluğun ardından sosyal medyada da büyük bir kutlama dalgası başlattı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.