Muş'ta Galatasaray'ın 23. şampiyonluk sevinci
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu Muş'ta coşku ile kutlandı.
- Muş'ta Galatasaray'ın 23. şampiyonluk sevinci
MUŞ - Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu Muş'ta coşku ile kutlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muş istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen taraftarlar 23. şampiyonluğu doyasıya kutladı.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor