Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Muş'ta Galatasaray'ın 23. şampiyonluk sevinci

Muş'ta Galatasaray'ın 23. şampiyonluk sevinci

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu Muş'ta coşku ile kutlandı.

- Muş'ta Galatasaray'ın 23. şampiyonluk sevinci

MUŞ - Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu Muş'ta coşku ile kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muş istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen taraftarlar 23. şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Muş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title