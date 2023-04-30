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Muş'ta Beşiktaşlı taraftarların galibiyet coşkusu

Spor Haberleri

- Muş'ta Beşiktaşlı taraftarların galibiyet coşkusu Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından Muş'ta siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı.

- Muş'ta Beşiktaşlı taraftarların galibiyet coşkusu

MUŞ - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından Muş'ta siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Beşiktaşlılar, Fenerbahçe taraftarları ile birlikte galibiyet sevincini kutladı. İstasyon Caddesi üzerinde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, ellerinde Beşiktaş bayraklarıyla 3-1'lik Galatasaray galibiyetini sevincini yaşadı. İstasyon Caddesi üzerinde kutlamalarının ardından taraftarlar sessizce dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İshak Güngör - Spor

Galatasaray Beşiktaş Muş Spor Haberler

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