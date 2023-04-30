Muş'ta Beşiktaşlı taraftarların galibiyet coşkusu
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından Muş'ta siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından Muş'ta siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Beşiktaşlılar, Fenerbahçe taraftarları ile birlikte galibiyet sevincini kutladı. İstasyon Caddesi üzerinde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, ellerinde Beşiktaş bayraklarıyla 3-1'lik Galatasaray galibiyetini sevincini yaşadı. İstasyon Caddesi üzerinde kutlamalarının ardından taraftarlar sessizce dağıldı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor