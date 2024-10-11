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Muş'ta Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

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Muş'ta Valilik ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında 600 sporcu, çeşitli branşlarda bir araya gelerek spor yaptı. Vali Vekili Cihat Abukan, yörede spor kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik önemli mesajlar verdi.

Muş Valiliği ile Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Amatör Spor Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Muş Spor Salonu önünde toplanan sporcular, çocuklar ve aileleri, ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğin düzenleneceği Göletli Park'a kadar yürüdü.

Burada "Amatörler Türk Sporun Kalbidir" mottosuyla düzenlenen programda, çocuklar ve gençler, kano yaptı, güreş, tenis, karate, badminton, basketbol, voleybol, dart ve futbol müsabakalarında doyasıya eğlendi.

Muş Vali Vekili Cihat Abukan, gazetecilere, Amatör Spor Haftası'nı renkli şekilde kutladıklarını söyledi.

Geçen yıl okul sporlarında 80'inci olan Muş'un bu yıl 39'uncu sıraya yükseldiğini ifade eden Abukan, şöyle konuştu:

"Bu yıl da okul sporlarına katılım anlamında birinci sıradayız. Bizler Muş'u ve Muş gençliğini önemsiyoruz. Muşlu çocuklarımızın hepsinin birer lisanslı sporcu olmasını istiyoruz. Çocukların bir branşta profesyonelleşmesini hedefliyoruz. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum."

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de her yıl Amatör Spor Haftası'nı coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Etkinliğe yaklaşık 600 sporcunun katıldığını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve gençlerimiz gönüllerince spor yaptılar. Amatör Spor Haftası'nda amacımız gençlerimize hem spor kültürünü aşılamak hem de sevdirmek. Muş başta olmak üzere 5 ilçemizde yaptığımız tesislerde binlerce sporcu yetiştiriyoruz. Amacımız gençlerimizi sürekli sporla hemhal etmek, onlara spor yaptırmak ve spor branşlarını tanıtmak. Haftayı coşkulu bir şekilde kutladık. Bugün çocukları ve ailelerini etkinliğimizde misafir ettik."

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan da etkinliği düzenleyen Muş Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Spor

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