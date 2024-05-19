Muş'ta 19 Mayıs coşkusu yaşandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kent meydanında bulunan Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başlayan program, daha sonra Bulanık Spor Salonu'nda devam etti. Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ın halkın bayramını kutlamasının ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli Rabia Tüysüz tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları, jimnastik, Kafkas oyunları ve değişik gösteriler yapıldı.

Hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Programa Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Emniyet Müdür Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ