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Muş Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Karşılaşacak

Muş Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Karşılaşacak
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kuraları çekildi ve Muş Spor Kulübü, tarihindeki ilk Süper Lig rakibi Antalyaspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Fatih Çardak, bu eşleşmenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kuralarının çekilmesi ile Muş Spor Kulübü'nün rakibi Antalyaspor oldu.

Muş Spor Kulübü tarihinde ilk defa bir Süper Lig takımını ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Iğdır FK'yı 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıkan Muş Spor Kulübü 5. turda sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olması kentte büyük heyecana sahne oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın Süper Lig ve alt liglerden takımları buluşturma rolünü üstlendiği için önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Muş Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Çardak, "Bugün de kuralar çekildi kurada rakibimiz Antalya oldu. Yani Türkiye Kupası bu özelliği açısından çok değerli. Alt lig takımları ile Süper Lig takımlarının bir araya gelmesini sağlayan bir kupa organizasyonu çok değerli bir organizasyon. Muş şehri de tarihinde ilk defa bir Süper Lig takımını ağırlamaktan büyük onur duyacak. Biz de hem taraftarımızla hem camiamızla güçlü bir şekilde müsabakanın hazırlığını yapacağız. Çok keyifli bir günü beraber geçireceğiz. O gün stadın dolması, o ambiyansın yaşanması o maçın keyfinin sürülmesi çok değerli olacaktır bizim için. Tabii ki başların çok değerli Türkiye'nin efsane oyuncusu Alex de Souza var. Çok değerli bir kulüp. Yani rakibimize çok büyük saygı duyarak ama kendi saygımızı da koruyarak bir müsabaka oynayacağız. Çok keyifli bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Hepimiz için, Muş halkı için hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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