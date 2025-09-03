Muş Spor, Şırnak Petrol Spor'u 8-0 Mağlup Etti
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Muş Spor Kulübü, sahasında Şırnak Petrol Spor'u 8-0'lık farklı bir skorla galip geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Şırnak Petrol Spor'u 8-0 mağlup etti.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Bedirhan Yiğitbaş, İbrahim Alaka, Ufuk Çelebi
Muş Spor Kulübü: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammed Fatih Yıldırım, Serkan Odabaşoğlu (Ozan Resuloğlu dk. 46), Bilal Budak, Oğuzhan Akgün, Ayetullah Korkmazer, Ahmet Tekin, Emirhan Kayalar, Stanley Ohawuchi (Taha Ahmet Balsu dk. 46), Ahmet Sun, Yunus Toplu
Şırnak Petrol Spor: Hasan Külter (Enes Yalçın dk. 80), Sinan Kılınç, Onur Öğmen, Muhammed Külter, İbrahim Tüvek, Selami Öğmen, Derman Sevim, Ali İke, Yunus Koç, Yunus Tuver ve Sehat Bahşiş
Goller: Emirhan Kayalar (dk. 2), Bilal Budak (dk. 8), Stanley Ohawuchi (dk. 11 pen.), Oğuzhan Akgün (dk. 27, 39), Ahmet Sun (dk.31), Ayetullah Korkmazer (dk. 48), Ahmet Tekin (dk. 86) (Muş Spor Kulübü) - MUŞ