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Muş Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Kapışıyor

Muş Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Kapışıyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig temsilcisi Muş Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak. Takım, maça hazırlanırken konsantrasyonun yüksek olduğu gözlemlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Muş Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında yarın saat 13.00'te evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Muş Spor Kulübü, maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Çardak ve yardımcıları nezaretinde yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon antrenmanı ile tamamladı. Kupada 5. turu geçip gruplara kalmayı hedefleyen Muş ekibinde konsantrasyonun tam olduğu gözlemlendi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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