Muş spor haberleri... 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı Türeli'den Emniyet Müdürü Türk'e ziyaret Spor Haberleri Edinilen Muş gelişmesine göre 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk'ü ziyaret etti. 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk'ü ziyaret etti. Türeli ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Necdet Köker'i makamında kabul eden Türk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulübe başarı temennisinde bulunun Türk, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirterek, spora destek vermeye devam edeceklerini aktardı. Türeli de desteklerinden dolayı Türk'e teşekkür ederek, amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu ifade etti. Spor Kaynak: AA / Veysel Eşin Malazgirt Hisarcık Spor Haberler

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