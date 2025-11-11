Muş Lalezar Spor, Hakkari Deplasmanında Galip Geldi

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 5. Grup'ta mücadele eden Muş Lalezar Spor, Hakkari deplasmanında Hakkari Gençlik Spor'u 3-1 mağlup ederek ilk yarıyı 12 puanla kapattı.

TVF 2. Lig 5. Grup'ta Muş'u temsil eden Lalezar Spor, ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Hakkari Gençlik Spor'a konuk oldu. Muş ekibi, 28-26, 25-19, 21-25 ve 25-18'lik setlerle galibiyeti elde ederken, puanını da 12'ye yükseltti ve ilk yarıyı galibiyetle noktaladı.

Muş Lalezar Spor Antrenörü Ferzende Emre, "Zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Bizlere her zaman destek olan Valimiz Avni Çakır ve Vali Yardımcımız Cihat Abukan'a teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ