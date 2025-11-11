Haberler

Muş Lalezar Spor, Hakkari Deplasmanında Galip Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 5. Grup'ta mücadele eden Muş Lalezar Spor, Hakkari Gençlik Spor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek ilk yarıyı 12 puanla kapattı. Antrenör Ferzende Emre, oyuncularını kutladı ve destek veren yetkililere teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 5. Grup'ta mücadele eden Muş Lalezar Spor, Hakkari deplasmanında Hakkari Gençlik Spor'u 3-1 mağlup ederek ilk yarıyı 12 puanla kapattı.

TVF 2. Lig 5. Grup'ta Muş'u temsil eden Lalezar Spor, ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Hakkari Gençlik Spor'a konuk oldu. Muş ekibi, 28-26, 25-19, 21-25 ve 25-18'lik setlerle galibiyeti elde ederken, puanını da 12'ye yükseltti ve ilk yarıyı galibiyetle noktaladı.

Muş Lalezar Spor Antrenörü Ferzende Emre, "Zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Bizlere her zaman destek olan Valimiz Avni Çakır ve Vali Yardımcımız Cihat Abukan'a teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.