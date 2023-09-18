Muş Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Denetledi

Muş-Bingöl kara yolunda bulunan Nadaslık köyü yakınında, Muş Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 43 okul servisi denetlendi. Denetimlerde şoförlere sürüş teknikleri, emniyet kemerinin önemi, öğrenci indirme ve bindirme kuralları ile şoförün görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, denetimler sırasında çobana da yardımcı olarak hayvanların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesi sağlandı.