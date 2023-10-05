Muş İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Suçlarıyla Mücadele İçin Vatandaşları HAYDİ Uygulamasını Kullanmaya Davet Ediyor

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı sahada çalışma yürüten Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, işlenen suçların önüne geçmek için vatandaşları "HAYDİ" uygulamasını kullanmaya davet etti. Ekipler, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile il sınırları içerisinde çevre suçları ile aktif mücadele ederek işlenmiş olan suçlar hakkında ise yasal işlem yapıyor. Jandarma timleri tarafından yürütülen çalışmalarda ise çeşitli suçlar için yasal işlem uygulanmaktadır.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı sahada çalışma yürüten Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, işlenen suçların önüne geçmek için vatandaşları "HAYDİ" uygulamasını kullanmaya davet etti.

Ekipler, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile il sınırları içerisinde çevre suçları ile aktif mücadele ederek işlenmiş olan suçlar hakkında ise yasal işlem yapıyor. Kolluk kuvvetlerinin son teknoloji araç ve gereçlerle görevini yaparak doğaya inşaat molozu ya da evsel atık boşaltanlar için fotokapan ile dronelerle kontrol ve tespitler yapıyor.

Jandarma timleri tarafından yürütülen çalışmalarda ise 'yasak malzeme kullanma, zaman yasaklarına uymama, mevzuata aykırı maden sevk etme, hayvan dövüştürme, işkence-eziyet ve öldürme, belgesiz hayvan nakletme, kasten toprağın, suyun ve havanın kirletilmesi, anız yangını, yapı ruhsatsız inşaat yapma, izinsiz inşaat yapma, ot biçme, hayvan otlatma, emir ve yasaklara uymama, belgesiz av tüfeği taşıma, avlaklar dışında avlanma, izin belgesiz avlanma yapanlara ise yasal işlem uygulandığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, temiz bir çevre ve çocuklara sağlıklı bir gelecek bırakmak için herkesin telefonlarına HAYDİ uygulamasını indirerek destek vermesini de istedi. - MUŞ