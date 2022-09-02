Muş haberleri | Göztepe, Tibet Öniz'i Muş 1984 Muşspor'a kiraladı
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Muş haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki Tibet Öniz'i TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Muş 1984 Muşspor'a kiraladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki Tibet Öniz'i TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Muş 1984 Muşspor'a kiraladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tibet Öniz'in sezon sonuna kadar Muş 1984 Muşspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor