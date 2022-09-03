Muş haberleri | Göztepe, Erkam Kömür'ü Muş 1984 Muşspor'a kiraladı Spor Haberleri Muş spor haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki Erkam Kömür'ü TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Muş 1984 Muşspor'a kiraladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki Erkam Kömür'ü TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Muş 1984 Muşspor'a kiraladı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek oyuncusunun sezon sonuna kadar Muş 1984 Muşspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Muş Spor Haberler

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