Muş BESK, Galatasaray'a mağlup oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig 11. haftasında Muş BESK, evinde ağırladığı Galatasaray'a 57-77 mağlup oldu.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig 11. haftasında Muş BESK, evinde ağırladığı Galatasaray'a 57-77 mağlup oldu.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) evinde Galatasaray'a 57-77 mağlup oldu. Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 12-22 tamamladı.
Maçı, Muş Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve kurum amirleri izledi. - MUŞ