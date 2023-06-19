Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü Süper Lig'e yükseldi

Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) Basketbol Takımı, kuruluşunun 20. yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'na yükselmenin sevincini yaşıyor.

Engellilerin toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla faaliyetlerine başlayan Muş BESK takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak depremden dolayı yapılan değişiklikle Süper Lig'e yükseldi.

Muşlu 13 engelli sporcudan oluşan takım, ilk kez mücadele edecekleri ligde başarılı olmak için hazırlıklara başladı.

Muş Spor Salonu'nda antrenörleri eşliğinde her gün antrenman yapan sporcular, önce ligi şampiyon tamamlamayı, ardından da Avrupa'da mücadele etmeyi hedefliyor.

Korkmaz: "Arkadaşlarımız sevinçten uyuyamıyor"

Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz, AA muhabirine, 20 yıl önce kurdukları kulüp sayesinde engelli kardeşlerini evden çıkardıklarını, birçoğunu spora kazandırdıklarını söyledi.

Daha önce il dışına bile çıkmayan engellilerin, kulüp sayesinde birçok Avrupa ülkesine gitme imkanı bulduğunu anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Takımla bu mücadeleyi verdik. Bunlar azmin sonucunda oldu. İnsanlar kışın 2 metre karda evde otururken, bu arkadaşlarımızla beraber gelip burada antrenman yaptık. Saatlerce ter döktüler. Emeklerinin karşılığını alarak 20 yıldır hayal ettiğimiz Süper Lig'e çıktık. Bu anlamda bu yıl bize destek olan Sayın Vali'miz, İl Emniyet Müdürü'müz ve birçok gönüllüyle bu işi götürdük. Son dakikaya kadar mücadele ederek buraya geldik. Karşılaştığımız diğer takımların 6-7 transferi vardı. Bütün sporcularımız Muşlu gençler. 20 yıldır verdiğimiz mücadele sonucunda Süper Lig'e çıktık. Bir haftadır engelli arkadaşlarımız sevinçten uyuyamıyor. Gece beni arıyorlar, 'Başkanım biz inandık, çıktık ama gerçek mi bu?' diye soruyorlar. Biz de 'Çalıştınız, başardınız.' diyoruz."

Bozkurt: "Hedefimiz şampiyonluk"

Kaptan Özkan Bozkurt, takımın 20 yıl önce kurulduğunu ve daha önce birinci ve ikinci ligde mücadele ettiklerini belirtti.

Geçen yıl "Süper Lig" parolasıyla mücadele verdiklerini dile getiren Bozkurt, "Muş Valiliği ve Muş Emniyet Müdürlüğü bize destek verdi. Bu desteklerden sonra takımınız Süper Lig'e yükseldi. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. 20 yıllık tarihimizde ilk defa bu lige çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Muş tarihinde ilk defa bir takım Süper Lig'e yükseldi. Gelecek sezon ligdeki köklü takımlarla mücadele edeceğiz. Hedefimiz inşallah Avrupa Şampiyonası'na katılmak olacak. Destek gelirse Avrupa'da derece yapacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden geldiğince memleketimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı

Sporcu Mevlüt Erdenci de Genç Milli Takım'da Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği elde eden oyunculardan biri olduğunu aktardı.

Bu yıl kendi şehrinin takımının Süper Lig'e yükselmesi için çaba gösterdiğini anlatan Erdenci, "Sezon başından beri iyi mücadele eden ve etkili olan kulüplerden biriydik. Süper Lig'e yükseldik. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Muş'ta ilk defa Süper Lig heyecanı yaşanıyor. Bu duyguyu bütün memleketimize ve hemşehrilerimize armağan ediyoruz. Taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz. Muş'u en iyi şekilde temsil etmek birinci gayemiz olacak. İlk 5'e girdikten sonra Muş'u sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'da da temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sporcu İbrahim Göçmen ise "Süper Lig'e çıkmamız bizim için sürpriz olmadı. Zaten 'O sene bu sene.' demiştik. Çok mutluyuz. Bu başarımızı Muş halkına armağan ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Anlatılamayacak bir duygu ve heyecan var. 8 yıldır bu takımda mücadele ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.