Muş 1984 Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes İlaç Afyonspor'u yenerek 4. tura yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Muş 1984 Muşspor, deplasmanda Hes İlaç Afyonspor'u 3-1 yenerek bir üst tura çıktı. Tolga Yakut'un golüyle öne geçen Afyonspor, Muş 1984 Muşspor'un Furkan Gedik ve Mahsun Çapkan'ın golleriyle mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 3. Lig temsilcisi Muş 1984 Muşspor, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Hes İlaç Afyonspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanan maçın 16. dakikasında Tolga Yakut'un attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, skor üstünlüğünü koruyamadı.
Furkan Gedik'in 23 ve 27. dakikalarda kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-1 önde giden Muş 1984 Muşspor, 68. dakikada Mahsun Çapkan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Sahadan 3-1 galip ayrılan Muş 1984 Muşspor, adını bir üst tura yazdırdı.