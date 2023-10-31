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Muş 1984 Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes İlaç Afyonspor'u yenerek 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Muş 1984 Muşspor, deplasmanda Hes İlaç Afyonspor'u 3-1 yenerek bir üst tura çıktı. Tolga Yakut'un golüyle öne geçen Afyonspor, Muş 1984 Muşspor'un Furkan Gedik ve Mahsun Çapkan'ın golleriyle mağlup oldu.