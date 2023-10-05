Muratpaşa'nın Sultanları ilk maçını Çukurva Belediyesi'yle yapacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'yı Sultanlar Ligi'nde temsil edecek Muratpşa Belediyesi Sigorta Shop kadın voleybol takımının antrenmanını ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'yı Sultanlar Ligi'nde temsil edecek Muratpşa Belediyesi Sigorta Shop kadın voleybol takımının antrenmanını ziyaret etti.

Antalya'yı Sultanlar Ligi'ne taşıyan Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Uysal, Muratpaşa'nın Sultanlarının yenilenen Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda yoğun bir tempo gerçekleşen antrenmanını ziyaret etti.

Başkan Uysal, antrenmana bir tepsi baklava getirirken Antalya'nın büyük bir heyecanla ligi beklediğini söyledi. Takımı yakından takip ettiğini aktaran Uysal, "Gözümüz kulağımız sizde" dedi. Başantrenör Gökhan Çokşen, AXA OYAK Kup Voley'de takımın iyi bir performans sergilediğini belirterek, "10 gün sonra 3 tane, arka arkaya önemli maç oynayacağız. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Sakatlık olmadan oyuncularımızın psikolojisi, motivasyonu yerinde antrenmanlara devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Muratpaşa'nın Sultanları, Sultanlar Ligi'nde ilk maçını, 14 Ekim'de deplasmanda Çukurova Belediyesi'yle oynayacak. Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, kendi evindeki ilk maçına 18 Ekim'de çıkacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Nilüfer Belediyesi ile karşılaşacak. Muratpaşa Belediyesi, 21 Ekim'de ise Sarıyer Belediyesi maçı için İstanbul deplasmanına gidecek. - ANTALYA