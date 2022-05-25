Muratpaşa'dan yeni transfer - Haberler

Sigorta Shop Kadınlar 1. Liginde yeni bir şampiyonluk mücadelesi için hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, Kolombiyalı pasör çaprazı Ivonne Montano'yu transfer etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu sezon Sultanlar Ligine yükselmek isteyen Muratpaşa Belediyespor 27 yaşındaki Kolombiyalı milli sporcu Ivonne Montano'yla sözleşme imzaladı. Daha önce İtalya, Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre'de forma giyen 1995 doğumlu, 188 cm boyundaki Montano bu sezon Muratpaşa Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.

Yeni sezonda Sultanlar Ligine çıkmak için en iyi kadroyu kurmaya çalıştıklarını belirten Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, "Transferde aceleci olmayıp planlı bir şekilde ilerliyoruz. Birkaç transferden sonra kadromuzu oluşturmuş olacağız ve temmuz ayında takım çalışmalarına başlayacak" dedi.

Muratpaşa Belediyespor iç transferde Ayşe Çürük, Nur Sena Kasap ve İlarya Zararsız'la da sözleşme uzatırken dış transferde ise Aylin Yalaz, Melis Katipoğlu, Elif Yaren Akdoğu, İrem Çor, Buse Serbest, Deniz Dülger Çapkınoğlu'yla anlaşmaya vardı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor