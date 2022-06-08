Muratpaşa Belediyesi'nden Triatlon Kursu - Haberler

Muratpaşa Belediyesi, yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren, gücün ve dayanıklılığın sınırlarını zorlayan triatlon sporu kursu açıyor. 20 Haziran'da başlayacak kursa, 12 – 15 yaş arası gençler, belediyenin internet sitesi ve Turunç Masa çağrı merkezi üzerinden ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin sağlıklı yaşam projesi 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi'nin en büyük organizasyonlarından spor okullarında yaz dönemi başlıyor. 20 Haziran'da başlayacak spor okulları, çocuklar ve gençler için 17, yetişkinler içinse 6 branşta açılacak. Ücretsiz kurslar için kayıtlar belediyenin internet sitesi ve Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.

Muratpaşa Belediyesi, bu yaz ilk defa 12-15 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren triatlon kursu açacak. Gücün, dayanıklılığın sınırlarını zorlayan, yüksek konsantrasyon ve hız gerektiren triatlon için antrenmanlar, hafta içi her gün saat 08.00 – 12.00 saatleri arasında Süleyman Erol Yüzme Havuzu ve Uğur Mumcu Stadı'nda yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi, 16 yaş ve üstü yetişkinler açacağı branşlar arasında belediyenin mavi bayraklı plajlarında su jimnastiği kursu yer alıyor. Kurslar, Konserve Koyu Plajında salı ve perşembe günleri, Erenkuş Falez Plajı'nda ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 09.00 – 10.00 arasında yapılacak. Bununla birlikte aralarında spor salonları, spor tesisleri ve hatta kapalı pazar yerlerinin bulunduğu 12 noktada da pilates ve aerobik kursu da verilecek.

ANKA / Spor