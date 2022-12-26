Muratpaşa Belediyespor zirveye doğru Spor Haberleri Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ikinci yarının ilk hafta maçında Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'ni 3-0'la geçti. Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ikinci yarının ilk hafta maçında Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'ni 3-0'la geçti. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk set, Muratpaşa'nın 25-20'lik üstünlüğüyle geçildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da takip ettiği maçta ikinci seti 25-19 kazanan Muratpaşa'nın Sultanları üçüncü seti de 25-23 alarak karşılaşmadan 3-0'la ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta yaşanan sakatlıklar nedeniyle hükmen mağlup olan Muratpaşa, rakibinden rövanşı alırken bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltip ligde 2'ncilik koltuğuna oturdu. Muratpaşa, yılbaşı dolayısıyla lige verilecek 1 hafta aranın ardından 8 Ocak'ta İzmir deplasmanında AVR Atletik'le karşılaşacak. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Süleyman Evcilmen Ümit Uysal Muratpaşa voleybol Spor Haberler

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