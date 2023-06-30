Muratpaşa Belediyespor Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Inessa Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulüp başkanı Aydın Kaya, yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceklerini ve iyi bir takım kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Muratpaşa Belediyespor Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Inessa Korkmaz ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Dinamo Ak-Bars takımında görev yapan Korkmaz ile anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Aydın Kaya, geçen yıl Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Sigorta Shop'un, Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediyespor ile birleştiğini belirtti.

Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde Muratpaşa Belediyespor Sigorta Shop ismiyle mücadele edeceklerini aktaran Kaya, "Antalya takımı olarak ligde yerimizi alacağız. İyi bir takım kurmak için de çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları kapsamında kadrolarına kattıkları Inessa Korkmaz'ın antrenörlük kariyerinde daha önce Sultanlar Ligi'nde tecrübesinin bulunduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Rusya'da özellikle gelişim takımlarında başarılı bir performansı var. Bize katkısı olacağını düşünüyoruz. İddialı bir takımımız var. Bu sezon Antalyalılara rekabetçi bir takım izleteceğiz."