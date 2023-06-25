Muratpaşa Belediyesi Yaz Spor Okulları Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin yaz spor okullarında bu yıl ilk kez 7-13 yaş arası çocuklar için Beceri ve Kondisyon kursu düzenleyecek. Program, çocuklar için 18, yetişkinler için de 8 branşta düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaz spor okullarında bu yıl ilk kez 7-13 yaş arası çocuklar için Beceri ve Kondisyon kursu düzenleyecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Sağlıklı Muratpaşa' hareketinin önemli organizasyonlarından spor okullarında yaz dönemi başlıyor. 3 Temmuz'da ilk kursların başlayacağı program, çocuklar için 18, yetişkinler için de 8 branşta düzenlenecek. Spor tesisleriyle birlikte kapalı pazar yerleri ve parkları da spor salonuna dönüştüren kurslar için başvurular, 7 Temmuz'a kadar internet sitesi üzerinden devam edecek.

Kurs, çocukların sürat, beceri, denge, kuvvet, esneklik, el-göz koordinasyonu, atma, tutma ve sıçrama gibi özelliklerin gelişimine katkı sağlayacak. Programın hedefleri arasında, çocukların anlık düşünme ve karar verme becerilerine de katkı sağlamak ve liderlik özelliklerinin de geliştirmek yer alıyor.

Sportif beceri parkurları ve eğitsel oyunlarla desteklenecek program, Kuvayı Milliye, Aynur Ayan ve Dilşad Refizade spor salonlarında cuma günleri yapılacak.