Muratpaşa Belediyesi Spor Okulları Yaz Dönemine Başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' kapsamında düzenlediği spor okullarında yaz dönemi başladı. Çocuklar için 18, yetişkinler için ise 8 branşta spor kursu açıldı. Yüzme kursları en çok ilgi gördü.

Muratpaşa Belediyesinin 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' kapsamında düzenlediği spor okullarında yaz dönemi başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz döneminde çocuklar için 18, yetişkinler için ise 8 branşta spor kursu açıldı.

6-14 yaş grubundaki çocukların kayıt yaptırabildiği kurslarda en çok ilgiyi yüzme kursları gördü.

Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen kurs hakkında konuşan eğitmen İlhan Ulutaş, amaçlarının Antalya'da yüzme bilmeyen çocuklara ulaşarak yüzme öğretmek olduğunu belirtti.

Ulutaş, "İlk aşamada çocuklara suyun üzerinde kalmayı ve ayak çırpmayı öğretiyoruz çocuklarımız çok istekli ve yetenekli, 11 yaşındaki Hamza Babat, 2 hafta sonunda yüzmeyi öğrendi." dedi.

Kursun ilk döneminin 4 Ağustos'ta tamamlanacağı, ikinci döneminin ise 7 Ağustos-8 Eylül'de gerçekleşeceği bildirildi.