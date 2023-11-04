Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Türk Hava Yolları'nı 3-1 Yendi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi. Maçın setleri 25-15, 25-19, 27-29, 26-24 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Süleyman Evcilmen
Hakemler: İsmail Yıldırım, Akif Kabak,
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Ceren Karagöl, White, Samedy, Hande Korkut, Markova (Merve İzbilir, Derya Cayırgan)
Türk Hava Yolları : Bergmann, Sıla Çalışkan, Vasilantonaki, Dicle Nur Babat, Kübra Akman, Ryk (Melis Yılmaz, Fernanda, Şeyma Ercan, Buse Kayıcan Sonsırma
Setler: 25-15, 25-19, 27-29, 26-24
Süre: 138 dakika (30, 33, 40, 35 )
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor