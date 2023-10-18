Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Süleyman Evcilmen
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, White, Ceren Karagöl, Samedy, Markova, Hande Korkut (Merve İzbilir, Buket Yılmaz)
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Yordanova, Ece Eke, Milenko, Merve Nur Öztürk)
Setler: 25-21, 23-25, 25-19, 18-25, 17-15
Süre: 149 dakika (30, 32, 35, 28, 24)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA / Spor