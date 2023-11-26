Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi
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Voleybol Vodofone Sultanlar Ligi 10. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Salon: Antalya Süleyman Evcilmen
Hakemler: Yasin Okumuş, Turgut Uzunçakmak
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Guerra, Hande Korkut, Samedy, Micaya, Ceren Karagöl (Markova, Derya Çayırgan, Buket Yılmaz, Hanife Özaydınlı, Burcu Şentürk)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu, Merve Atlıer, Gonzales, Sarah, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız)
Setler: 12-25, 27-25, 12-25, 25-18, 16-14
Süre: 119 dakika (20, 31,23, 25, 20)
Voleybol Vodofone Sultanlar Ligi 10. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Kaynak: AA / Spor