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Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi

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Voleybol Vodofone Sultanlar Ligi 10. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Salon: Antalya Süleyman Evcilmen

Hakemler: Yasin Okumuş, Turgut Uzunçakmak

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Guerra, Hande Korkut, Samedy, Micaya, Ceren Karagöl (Markova, Derya Çayırgan, Buket Yılmaz, Hanife Özaydınlı, Burcu Şentürk)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu, Merve Atlıer, Gonzales, Sarah, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız)

Setler: 12-25, 27-25, 12-25, 25-18, 16-14

Süre: 119 dakika (20, 31,23, 25, 20)

Voleybol Vodofone Sultanlar Ligi 10. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Burcu Şentürk Muratpaşa voleybol Sigorta Spor Haberler

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