Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa B Grubu ilk maçında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Grup mücadelesi yarın devam edecek.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz
Çukurova Belediyespor: Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak, Dimitorva, Yasemin Yıldırım, Fabris, Ezgi Bektaş (Ceren Önal, Berin Yıldırım, Berra Eren, Burcu Yönder)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Micaya, Ceren Karagöl, Samedy, Markova, Hande Korkut (Merve İşbilir, Derya Çayırgan, Burcu Şentürk)
Setler: 12-25, 25-23, 20-25, 27-25, 4-15
Süre: 124 dakika (22, 28, 26, 35, 13)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ilk karşılaşmasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.
Grup mücadelesine yarın saat 18.00'deki Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin maçıyla devam edilecek.