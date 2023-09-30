Haberler

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi

Spor Haberleri

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa B Grubu ilk maçında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Grup mücadelesi yarın devam edecek.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Çukurova Belediyespor: Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak, Dimitorva, Yasemin Yıldırım, Fabris, Ezgi Bektaş (Ceren Önal, Berin Yıldırım, Berra Eren, Burcu Yönder)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Micaya, Ceren Karagöl, Samedy, Markova, Hande Korkut (Merve İşbilir, Derya Çayırgan, Burcu Şentürk)

Setler: 12-25, 25-23, 20-25, 27-25, 4-15

Süre: 124 dakika (22, 28, 26, 35, 13)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ilk karşılaşmasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.

Grup mücadelesine yarın saat 18.00'deki Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin maçıyla devam edilecek.

Kaynak: AA / Spor

Muratpaşa voleybol Çukurova Sigorta Spor Haberler

title