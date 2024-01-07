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Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi

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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Antalya Süleyman Evcilmen

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Samedy, Micaya, Ceren Karagöl (Derya Çayırgan, Guerra)

Çukurova Belediyespor: Büşra Güneş, Ezgi Bektaş, Leyva, Fabris, Stojilkovic, Yasemin Yıldırım (Ceren Önal, Dimitrova, Hanife Nur Özaydınlı, Berin Yıldırım, Berra Eren, Beren Yeşilırmak, Nur Sevil Gökbudak)

Setler: 25-21, 23-25, 25-20, 25-18

Süre: 116 dakika (28, 30, 31, 27)

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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