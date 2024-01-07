Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Antalya Süleyman Evcilmen
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Samedy, Micaya, Ceren Karagöl (Derya Çayırgan, Guerra)
Çukurova Belediyespor: Büşra Güneş, Ezgi Bektaş, Leyva, Fabris, Stojilkovic, Yasemin Yıldırım (Ceren Önal, Dimitrova, Hanife Nur Özaydınlı, Berin Yıldırım, Berra Eren, Beren Yeşilırmak, Nur Sevil Gökbudak)
Setler: 25-21, 23-25, 25-20, 25-18
Süre: 116 dakika (28, 30, 31, 27)
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.