Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Firdevs Kiremitçi, Özgenur Çetiner, Fatma Şekerci, Loda, Nicoletti (Gizem Düzeltir, Ayşe Çürük, Selin Adalı, Çağla Salih, Ecenur Aksoy)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Micaya, Aslıhan Kılıç, Guerra, Samedy, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Aybüke Güldenoğlu, Eylül Öntaş, Buket Yılmaz)
Setler: 19-25, 25-16, 22-25, 25-21, 14-16
Süre: 131 dakika (26, 25, 29, 31, 20)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.