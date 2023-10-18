Muratpaşa Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Tenis Turnuvası Başladı

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği '100. Yıl Cumhuriyet Tenis Turnuvası' başladı. Turnuva 27 Ekim'e kadar devam edecek ve 382 kişinin mücadele ettiği bir etkinlik olacak. Sporcular turnuva sonunda kupa ve madalyalarla ödüllendirilecek.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayasıyla gerçekleştirdiği '100. Yıl Cumhuriyet Tenis Turnuvası' başladı. 27 Ekim'e kadar devam edecek olan ve 382 kişinin mücadele ettiği turnuvanın sonunda sporcular kupa ve madalyalarla ödüllendirilecek.

Murapaşa Belediyesi'nin falezlerden 1853 metre yükseklikteki Feslikan Yaylası'na sürecek Toros Keçisi 100. Yıl Antalya Tırmanış Yarışı da pazar günü gerçekleşecek. Farklı kategorilerde 500'e yakın sporcunun pedal çevirmesi beklenen etkinlikte, 22 kilometresi tırmanış olmak üzere 50 kilometrelik parkur kat edilecek. Katılımcıların yol ya da dağ bisikletiyle katılabildiği yarış, Muratpaşa Belediyesi Atatürk Kent Meydanı'ndan saat 09.00'da başlayacak. - ANTALYA