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Muratlı'ya portatif havuz kurulacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muratlı'ya portatif havuz kurulacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Türkiye'nin dört bir yanında spor seferberliği doğrultusunda başlattığı portatif havuz projesi çerçevesinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine de bir portatif çocuk havuzu kurulacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Türkiye'nin dört bir yanında spor seferberliği doğrultusunda başlattığı portatif havuz projesi çerçevesinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine de bir portatif çocuk havuzu kurulacağı bildirildi.

Muratlı Atatürk Kapalı Spor Salonu yanında havuzun yapım çalışmaları başlatılırken, 6 x 16 ebatlarında 1 buçuk metre derinliğinde olması beklenen havuzun eğitim amaçlı kullanılacağı, bölgedeki çocuklara burada yüzme eğitimlerinin verileceği belirtildi.

Portatif yüzme havuzunda, denizlerdeki boğulma olaylarına karşı önleyici eğitimler de verilecek. Çocukların barajlarda boğulup havuzlarda elektrik akımına kapılmamaları için böyle bir organizasyonun yapıldığı dile getirildi.

Ülke genelinde kurulması planlanan bin adet portatif havuz projesi çerçevesinde civar ilçelere yapılan portatif havuzlardan bir tanesi de Muratlı'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun bahçesine kurulacak. Havuz için zemin betonu atıldı. Yetkililer, önümüzdeki hafta havuzun faaliyete geçeceğini ve çocukların burada yüzmeye başlayacağını belirtti.

Tekirdağ İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Muratlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bir cankurtaran ve bir eğitmen görevlendirilecek. Kurulacak havuzda günün hangi saatlerinde eğitim verileceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tekirdağ Türkiye gençlik Muratlı Spor Haberler

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