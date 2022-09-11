Murat Sancak'tan, Başkan Karalar'a forma Spor Haberleri Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak ve Adana Demirspor Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak ve Adana Demirspor Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Başkan Zeydan Karalar'a Adana Demirspor forması hediye etti. Adana Demirspor'la gurur duyduklarını, ligde kalıcı olmasının yanı sıra, önemli başarılara imza atmasını arzu ettiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, imkanlar doğrultusunda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Murat Sancak da maddi manevi desteklerinden dolayı Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Zeydan Karalar Adana Spor Haberler

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