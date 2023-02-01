Murat Sancak'tan Bakayoko ile ilgili asılsız haberler sert tepki Spor Haberleri Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Tiemoue Bakayoko'nun tesislere geldikten sonra imza atmaktan vazgeçtiği yönündeki haberleri yalanladı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Tiemoue Bakayoko'nun tesislere geldikten sonra imza atmaktan vazgeçtiği yönündeki haberleri yalanladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından, Bakayoko'nun tesisleri görünce imzadan vazgeçtiği yönündeki haberleri yalandı. Sancak yaptığı açıklamada, "Bazın basın sitelerinde, Bakayoko tesisleri görünce imzadan vazgeçti haberi külliyen yalan, Milan tesislerine gece 02.00'de imzaya gidiyor. Chelsea, Milan'la sözleşmeyi feshedip Adana Demirspor'a imza atacakken orada neler olduğunu bilmiyoruz, imzalamaktan vazgeçiyor. Olay bundan ibarettir" sözlerine yer verdi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Spor Haberler

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