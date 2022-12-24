Murat Sancak: Samet ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demir spor'un başkanı Murat Sancak, kulüp gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak kendilerini Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleyen Çaykur Rize spor'u tebrik eden Sancak, Karadeniz ekibinin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Futbolda mağlubiyetin de bir gerçek olduğunun altını çizen Sancak, "Futbolda bunlar var. Yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar olabiliyor. Bu sene olmazsa seneye, o olmazsa diğer seneye. Yani kupada var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"DÜNYA YILDIZI GETİRMEK KOLAY DEĞİL"

Son olarak İtalya Seri A ekiplerinden Sampdoria ile Adana'da oynadıkları hazırlık maçında tribünlerin yeteri kadar dolu olmamasına üzüldüğünü söyleyen Sancak, "Sen taraftarlar mutlu olsun diye dünya markası bir takımı Adana'ya getiriyorsun. Normalde maç Antalya'daydı. Uçak biletlerini, otel masraflarını karşıladık. En azından taraftarlarımız bir dünya kulübünü gelip seyretsin istedik. Benim sitemim haklı bir sitemdi. Gelir 70 bin lira gider 300 bin lira. Getirmeseydik daha iyiydi. Tabi çalışanları anlayabiliyorum. 'Patronlar çalışanlara izin versin, bunu motivasyon kaynağı olarak görsünler' diye maçtan önce tweet atmıştım. Ama Adana sahipsiz bir şehir olduğu için maalesef sahip çıkılmıyor. Ben sahip çıkabildiğim kadar çıkacağım. Gücüm yettiğince çıkacağım. Yetmediği zaman ise artık yapabilecek bir şey yok" dedi.

Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022