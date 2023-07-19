- Murat Sancak: "Nani'yi sadece seyredin"

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Nani'yi sadece seyredin" dedi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek, "Herkes için yoğun geçecek, sadece Adana Demirspor için değil. İlk olarak Çaykur Rizespor'la oynayacağız. İç sahada oynamamızda iyi oldu. 2023-2024 sezonu ülkemize hayırlı olsun. Umarım herkesin kazandığı, mutlu olduğu bir sezon geçiririz" dedi.

"Nani'yi sadece seyredin"

Yeni transfer Portekizli futbolcu Nani'yle ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine Sancak, "Nani daha önce ABD'de oynarken gündemimize gelmişti. O zaman olmamıştı, bu sezon nasip oldu. Bizde ondan çok şey bekliyoruz. Nani'yi seyredin" şeklinde konuştu.