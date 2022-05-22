Murat Sancak maç öncesi taraftara seslendi: Artık ceza almayacağım - Haberler

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Göztepe maçı öncesi sahaya çıkıp, stat mikrofonundan taraftarlara seslenerek, "Bazı taraftarlar beni gaza getirip, maç sonu açıklamalarıyla ceza almamı istiyorlar herhalde. Bu maçtan sonra karar verdim, artık ceza almayacağım. Her maçta bir yöneticimi atayıp, gereken açıklamayı ona yaptıracağım. Ceza alması gerekiyorsa, o yönetici alacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, maç öncesi sahaya çıkıp stat mikrofunundan taraftarlara seslendi. Başkan Sancak, önceki maçlarda kötü tezahürat ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle kulübün ceza aldığını hatırlatarak, "Takımına her kim zarar veriyorsa, lütfen bize bildirin. Tribünlerden buzlu su, para atanları görürseniz bildirin. Bu hareketleri yapanlar, takıma ihanet ediyordur. Bu kişileri bildirmeyen de bu suça ortak oluyor. Adana Demirspor'u seviyorsanız, başarılı olmasını istiyorsanız, lütfen el birliğiyle bunları engelleyelim" diye konuştu.