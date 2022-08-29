Üye Girişi
Haberi Paylaş

Murat Sancak: "Balotelli'nin gitme arzusu var"

Spor Haberleri

Murat Sancak: 'Balotelli'nin gitme arzusu var'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin gitme arzusunun olduğunu söyledi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin gitme arzusunun olduğunu söyledi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı bir canlı yayında, Teknik Direktör Montella ile yıldız oyuncu Balotelli arasındaki gerginlik hakkında konuştu. Sancak, "Bunlar normal şeyler çok önemli değil hiçbir problem yok. Montella İtalya'ya gitti, Balotelli ise Adana'da ikisiyle de görüştüm. Bir problem yok. Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon Euro verir. Transfer sezonu döneminde bir yere gitmezse buraya da emek verecek ve devam edecek. Transfer olup gitmezse de burada görevini yapacak. Bana ulaşan yok ama menajerleri ile görüşmeler var. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak. Gitme ihtimaline karşı Artemi'yi aldık. Hatta giderse 1 santrfor daha alacağız. Sonuçta bu kadro Balotelli ile de oynar Balotelli'siz de oynar. Benim olduğum yerde problem olmaz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Balotelli Adana Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title