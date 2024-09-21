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Murat Postoğlu, ASKF Düzce Şubesi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Murat Postoğlu, ASKF Düzce Şubesi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
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Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Düzce şubesi olağan genel kurulu yapıldı. Murat Postoğlu, amatör sporların gelişimine yönelik çalışmaları nedeniyle kulüp temsilcileri tarafından 2. kez başkan seçildi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Düzce şubesi olağan genel kurulu yapıldı. Kongrede Murat Postoğlu kulüp temsilcileri tarafından 2. kez başkan seçildi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Şubesi'nde seçim heyecanı yaşandı. Seçildiği günden bugüne kadar özellikle amatör sporların gelişmesi için yaptığı çalışmalar ve amatör sporcuların artması için çaba harcayan Murat Postoğlu, 11. Olağan Kongrede yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Murat Postoğlu'nun yönetiminde Metin Sayar, Ziya Denizgez, Erdin Bilgin, Gökhan Sevim, Serdar Samet Kubilay, Cezmi Aydın, Seyfullah Cebeci, Oğuzhan Kızıltaş, Sabahattin Kardüz, Barbaros Kahraman, onur kurulunda ise Erdoğan Bıyık, Selahattin Kudu ve Recep Albayrak yer aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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