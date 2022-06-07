Murat Paluli resmen Sivasspor'da - Haberler

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Murat Paluli resmen Sivasspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Murat Paluli resmen Sivasspor'da

DG Sivasspor, defans oyuncusu Murat Paluli'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

DG Sivasspor, defans oyuncusu Murat Paluli'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Sivasspor Murat Paluli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ahmet Oğuz ile yolların ayrılmasının ardından boşalan sağ bek görevine Murat Paluli'yi transfer ettiklerini söyledi. Yeni sezondaki ilk transfer Murat Paluli'nin sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Otyakmaz, "Murat Paluli'ye kulübümüze hoş geldin diyoruz. Önümüzde çok önemli maçlarımız var, ülkemizi temsil edeceğimiz karşılaşmalar oynayacağız. Dolayısıyla çok önemli bir mevki" dedi.

Otyakmaz, Paluli'nin takıma çok önemli katkılarının olacağına inandığını ifade etti.

Murat Paluli ise büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Kırmızı-beyazlı ekibin hedeflerine katkı sunmak istediğini dile getiren Murat Paluli, "Sivasspor camiası olarak Avrupa kupalarında ve ligde başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Murat Paluli, kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mecnun Otyakmaz Murat Paluli Ahmet Oğuz Sivasspor Spor Haberler

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