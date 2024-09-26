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Murat Kocakaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

Murat Kocakaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu
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Spor Hizmetleri Genel Müdür eski Yardımcısı Murat Kocakaya, 17 Ekim'de yapılacak Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Atıcılık branşının olimpiyat ve paralimpik başarılarını artırmayı hedeflediğini belirten Kocakaya, tesisleşme ve altyapıya önem vereceklerini vurguladı.

SPOR Hizmetleri Genel Müdür eski Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu duyurdu.

Spor Hizmetleri Genel Müdür eski Yardımcısı Murat Kocakaya, 17 Ekim'de gerçekleşecek olan Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlık seçimlerinde aday olduğunu yaptığı basın toplantısında açıkladı. Kocakaya, başkanlığına aday olmasındaki en büyük motivasyonunun spora duyduğu tutku ve bu alanda fark yaratma arzusu olduğunu ifade ederek, "Atıcılık branşının olimpiyat ve paralimpik oyunlarda elde ettiği başarı çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz. Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptığım esnada Türk sporunun gelişimi için önemli roller üstlendim. Şimdi de bu birikimlerimi Türkiye Atıcılık Federasyonu'na aktarmak istiyorum" diye konuştu.

'TESİSLEŞME VE ALTYAPIYA ÖNEM VERECEĞİZ'

Kocakaya, başkan seçildiği taktirde tesisleşme ve altyapıya önem vereceklerini vurgulayarak, gerçekleştirecekleri eylem ve planları şu şekilde aktardı;

"Federasyon yapısında kurumsallaşmaya önem vereceğiz. Ödül ve yardım sistemini oluşturacağız. Spor kulüpleri, antrenörler ve hakemlerin gelişimi için çalışmalar yapacağız. Antrenman teknolojileri ve bilimsel yöntemlerden faydalanacağız. Sponsorluk gelirlerini arttıracağız. Sportif malzemeleri uygun fiyata sağlayarak spor kulüplerine ve sporculara ulaştıracağız. Atıcılık branşını yaygınlaştırarak herkesin ulaşılabilirliğini artırmak için paydaşlarla iş birliği içinde olacağız. Sporcu sağlığı ve destek ekipleri oluşturacağız. Altyapıda gelişim kampları düzenleyeceğiz. 4 yıllık 'Olimpiyat Master Planı' oluşturacağız. Yeni trap, skeet ve havalı ateşli poligonlarının yapılmasını sağlayacağız ve poligonların onarımını yapacağız. Ülkemizde uluslararası yarışma ve kamp düzenlenmesini sağlayacağız. Uluslararası başarıların artırılması için bu konuda idari ve mali önlemler alacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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