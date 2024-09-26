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Murat Kocakaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanlığı'na Aday Oldu

Murat Kocakaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanlığı'na Aday Oldu
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Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Murat Kocakaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Kocakaya, Türk sporunun gelişimi için önemli projeler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, "Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptığım esnada Türk sporunun gelişimi için önemli roller üstlendim. Şimdi de bu birikimlerimi Türkiye Atıcılık Federasyonuna aktarmak istiyorum." dedi.

Murat Kocakaya, TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Bilgi ve deneyimlerini atıcılığın gelişimi için kullanmayı hedeflediğini belirten Kocakaya, federasyon başkanlığına aday olmasındaki en büyük motivasyonunun spora duyduğu tutku ve bu alanda fark yaratma arzusu olduğunu söyledi.

Atıcılık branşının olimpiyat ve paralimpik oyunlarda elde ettiği başarı çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini anlatan Kocakaya, "Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptığım esnada Türk sporunun gelişimi için önemli roller üstlendim. Şimdi de bu birikimlerimi Türkiye Atıcılık Federasyonuna aktarmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Murat Kocakaya, tesisleşme ve altyapıya önem vereceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Federasyon yapısında kurumsallaşmaya önem vereceğiz. Ödül ve yardım sistemini oluşturacağız. Spor kulüpleri, antrenörler ve hakemlerin gelişimi için çalışmalar yapacağız. Antrenman teknolojileri ve bilimsel yöntemlerden faydalanacağız. Sponsorluk gelirlerini artıracağız. Sportif malzemeleri uygun fiyata sağlayarak spor kulüplerine ve sporculara ulaştıracağız. Atıcılık branşını yaygınlaştırarak herkesin ulaşılabilirliğini artırmak için paydaşlarla iş birliği içinde olacağız. Sporcu sağlığı ve destek ekipleri oluşturacağız. Altyapıda gelişim kampları düzenleyeceğiz. 4 yıllık 'Olimpiyat Master Planı' oluşturacağız. Yeni trap, skeet ve havalı ateşli poligonlarının yapılmasını sağlayacağız ve poligonların onarımını yapacağız. Ülkemizde uluslararası yarışma ve kamp düzenlenmesini sağlayacağız. Uluslararası başarıların artırılması için bu konuda idari ve mali önlemler alacağız."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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