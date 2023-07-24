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Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hakem gözlemcisi olarak görev yapacak

Spor Haberleri

Gözlemci Murat Ilgaz, İzlanda'nın Breidablik ile Danimarka'nın Copenhagen takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Gözlemci Murat Ilgaz, İzlanda'nın Breidablik ile Danimarka'ın Copenhagen takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Uefa Gözlemcimiz Murat Ilgaz, İzlanda'nın Breidablik ile Danimarka'ın Copenhagen takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İzlanda'nın Kopavogur şehrindeki Kopavogsvöllur Stadyumu'nda saat 19.15'de başlayacak müsabaka Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Gergo Bogar tarafından yönetilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Murat Ilgaz Danimarka İzlanda Spor Haberler

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