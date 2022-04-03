- Murat Fırat : "Hedefim dünya şampiyonluğu"

BUDAPEŞTE - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Murat Fırat, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Fırat, kendisi için zorlu bir müsabaka olduğunu ifade ederek, "Ülkeme altın madalya kazandırdım, şükürler olsun rabbime. Herkese teşekkür ediyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu. Beni yetiştiren hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Madalyam beni destekleyen herkese armağan olsun" dedi.