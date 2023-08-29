Murat Eşsiz Karate Turnuvası İkinci Kez Düzenleniyor

Manisa'da geçen yıl büyük bir katılımla yapılan Murat Eşsiz Karate Turnuvası'nın bu yıl ikincisi düzenlenecek. 28 ilden 105 kulüp ve 1807 sporcunun kayıt yaptırdığı turnuva, 3 gün boyunca Muradiye Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Manisa'da karate sporunun tanınmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden rahmetli Murat Eşsiz adına geçen yıl büyük bir katılımla yapılan Murat Eşsiz Karate Turnuvası'nın bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek. Yoğun bir katılımın olacağı ve 3 gün sürecek turnuvada 28 ilden 105 kulüp ve 1807 sporcunun kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Manisa'da 31 Ağustos 2 Eylül 2023 tarihleri arasında bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Murat Eşsiz Karate Turnuvası Yunusemre ilçesindeki Muradiye Spor Salonunda düzenlenecek. 28 ilden 105 kulüp ve 1807 sporcunun kaydını oluşturduğu turnuva 3 gün boyunca Muradiye Spor Salonunda devam edecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Karate İl Temsilciği ve sponsorların işbirliğiyle düzenlenecek turnuva boyunca katılımcıların konaklama, maçlara gidişleri, öğlen yemekleri ücretsiz bir şekilde sağlanacak. Turnuvada 100'ün üzerinde hakem ile birlikte sporcuların ailelerinin de yoğun bir katılım göstermesi bekleniyor. 3 gün boyunca karate şöleninin yaşanacağı Manisa'ya en az 2 bin 500 kişinin gelmesi bekleniyor. - MANİSA