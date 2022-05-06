Muradiye Futbol Sahasında sona yaklaşıldı

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Spora ve sporcuya büyük destekler veren Yunusemre Belediyesi, FİFA standartlarında inşa ettiği Muradiye Futbol Sahası ve Tribün inşaatında sona yaklaştı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde FIFA standartlarına uygun futbol sahası ve tribün inşa eden Yunusemre Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile yürüttüğü projede çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yunusemre Belediyesi'nin "Yüzüncü Yıla Yüz Proje" vaatleri arasında bulunan Muradiye Futbol Sahası'nda sona geliniyor. Tüm kulüplerin faydalanabileceği bin kişilik tribüne sahip futbol sahasının inşaatında son düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Muradiye Spor Kompleksi'nin yanındaki alanda konumlanan proje hakkında açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Bin kişilik kapalı tribünü, sentetik çimi olan, FİFA standartlarına uygun, mükemmel bir tesisi Manisa'ya kazandırıyoruz. Burada çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi katkıları ile yaptığımız, kulüplerimizin, sporcularımızın faydalanacağı bu tesis, Manisa'daki büyük bir açığı kapatmış olacak. Spor camiamız, çocuklarımız, gençlerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor