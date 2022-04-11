Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığspor'un eski kalecisi Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

ELAZIĞ (İHA) - Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığ spor'un eski kalecisi Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığ spor eski kalecisi Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. İzzetpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, spor taban birliklerinin temsilcileri, sporcular ve arkadaşları katıldı.

Merhum Yılmaz'ın naaşı Harput'taki aile kabristanına defnedildi. - ELAZIĞ

Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor, Türkiye, Futbol, Elazığ, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title