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Mülteci Paralimpik Takımı'ndan tarihi madalya

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mülteci Paralimpik Takımı'nın Afgan sporcusu Zakia Khudadadi, para tekvandoda bronz madalya kazanarak tarihe geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mülteci Paralimpik Takımı'nın Afgan sporcusu Zakia Khudadadi, para tekvandoda bronz madalya kazanarak tarihe geçti.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında kadınlar K44 47 kiloda mücadele eden Khudadadi, Faslı rakibi Naoual Laarif'in maça çıkmamasıyla bronz madalya kazandı.

Bu madalya, Tokyo 2020'den sonra ikinci kez Mülteci Paralimpik Takımı ismiyle yarışan ve Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) bayrağını kullanan ekibin ilk madalyası oldu.

Bronz madalya sevincini büyük bir coşkuyla yaşayan Afgan sporcuya tribünlerden de büyük destek geldi. Bütün maçlarında seyircilerin desteğini alan ve yaşamını Fransa'da sürdüren 25 yaşındaki sporcunun sevinci sırasında tatamide IPC bayrağının yanı sıra Fransa bayrağı da açıldı.

Kaynak: AA / Spor

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